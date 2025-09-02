clipe dramatice în sadu: copil pe bicicletă, accidentat de un șofer localnic

Un copil în vârstă de 5 ani a fost rănit, miercuri, după ce a fost acroșat de un autoturism în localitatea Sadu, la intersecția străzilor Preot Dimitrie Bunea și Preot Gheorghe Boorel.

Potrivit polițiștilor rutieri, un bărbat de 37 de ani, din Sadu, conducea un autoturism pe strada Preot Dimitrie Bunea, când minorul, care circula pe bicicletă de pe strada Preot Gheorghe Boorel, a pătruns pe aceeași stradă fără să se asigure.

În urma impactului, copilul a suferit vătămări corporale și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele producerii accidentului.

Un echipaj SMURD cu medic și o ambulanță SAJ au intervenit de urgență în localitatea Sadu pentru a acorda asistență medicală unui minor în vârstă de 5 ani lovit de un autoturism.

“Copilul a suferit un traumatism cranian sever și a fost transportat de urgență la Spitalul de Pediatrie din municipiul Sibiu, conștient.” transmite Andreea Ștefan, purtător de cuvânt al ISU.