cum se simt tinerii din nepal loviți de o mașină la sibiu

Cei doi tineri din Nepal, care au fost loviți luni dimineață de o mașină pe o trecere de pietoni din Sibiu, se simt mai bine. Medicii au oferit noi detalii despre starea lor.

Un bărbat de 22 de ani și o femeie de 28 de ani au fost loviți, luni dimineață, de o mașină, pe Șoseaua Alba Iulia din Sibiu. Tinerii, ambii din Nepal, se aflau pe trecerea de pietoni în momentul impactului, iar șoferul mașinii, un sibian de 54 de ani, era băut.

În urma evenimentului, tinerii au fost transportați de urgență la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Județean din Sibiu. Ei au primit îngrijiri medicale, iar fiindcă traumatismele suferite nu au fost grave, au fost lăsați să plece acasă cu recomandări din partea medicilor, potrivit informațiilor transmise de reprezentanții unității medicale.

