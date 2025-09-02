dan negru reacție acidă, blocat pe valea oltului: „curba asta o știu de 30 de ani!”

Dan Negru a transmis, printr-o postare pe pagina sa de Facebook, nemulțumirile sale legate de starea infrastructurii rutiere și feroviare din România, după ce a rămas blocat pe drumul care traversează Valea Oltului.

„De vreo 45 de minute stau aici și îi ascult la radio pe unii care îmi spun că impozitele vor crește «pentru binele meu», ca statul să aibă bani pentru infrastructură și utilități”, scrie Negru. Moderatorul TV amintește că face naveta între Timișoara și București de aproximativ 30 de ani, perioadă în care drumul a rămas practic neschimbat.

„În anii ăștia i-am prins pe toți. Ba chiar i-am cunoscut personal: de la Corneliu Coposu la Iliescu, de la Băsescu la Iohannis. Acum câteva luni am schimbat câteva vorbe și cu domnul Bolojan la Oradea. Discuții banale am avut cu toți, nu mă pricep la politică sau economie”, spune Dan Negru.

Moderatorul TV își exprimă regretul că nu i-a întrebat niciodată pe oficiali „pe ce se duc banii mei din impozite”. „Că pe șosele, clar nu se duc. Curba asta de pe Valea Oltului o știu de 30 de ani! Nici pe căile ferate nu se duc… Cu trenul fac 12 ore de la Timișoara la București”, precizează acesta.

Dan Negru descrie situația cu care se confruntă atunci când călătorește pentru filmări la București: „Când am zile de filmare în București, plec spre studio cu vreo 2 ore înainte. Altfel, nu ajung. Dar eu sunt fericit. Am colegi care vin pe centura Bucureștiului – aia cu două benzi. Ei ajung deja nervoși”.

El sugerează că statul ar trebui să ofere cetățenilor informații clare despre utilizarea banilor publici: „N-ar fi mai bine ca statul să-mi spună așa: ‘Îți iau 10 lei, dar îți fac o cale ferată pe care ajungi în 3 ore la Timișoara. Și îți mai iau 10 lei și nu vei mai sta blocat în curba asta de pe Valea Oltului, în care stai de 30 de ani.’ Concret și țintit. Și aș da banii împăcat. Altfel, dacă nu-mi spune clar și țintit pe ce se duc banii mei, încep să cred că statul e singurul hoț care fură cu acte în regulă”, încheie Negru.