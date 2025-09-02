de la creion la caiet: primăria șelimbăr ”echipează” peste 1.400 de elevi cu rechizite

Preșcolarii și școlarii din comuna Șelimbăr vor primi și în acest an, la fel cum s-a întâmplat și în anii trecuți pachete de rechizite, anunță primarul comunei Marius Grecu.

Conținutul pachetului de rechizite diferă în funcție de nivelul de școlarizare și începe de la 112 le, până la 168 de lei, se arată într-un proiect de hotărâre votat de consilierii locali la inițiativa primarului Marius Grecu.

”Scopul proiectului de hotărâre, acela de a preveni abandonul școlar precum și sprijinirea financiară a familiilor pentru asigurarea rechizitelor școlare pentru toți copii înscriși la unitățile de învățământ de pe raza comunei Șelimbăr, pentru anul școlar 2025 – 2026.

Rechizitele se vor acorda tuturor elevilor înscriși la unitățile de învățământ de stat de pe raza comunei Șelimbăr”, se precizează în raportul hotărârii semnat de primarul Marius Grecu.

Pentru acest proiect s-a acordat o finanțare de 244.309 lei cu TVA inclus.

Astfel, conform datelor prezentate de Primăria Șelimbăr, sunt în comună 141 de copii de grădiniță, grupă mică (pachet de 112,55 lei), 210 copii de grupă mijlocie (pachet de 119,55 lei) și 196 de copii de grupă mare (pachet de 119,55 lei).

Cei 148 de copii de la clasa pregătitoare vor primi rechizite în valoare de 162,80 de lei.

Sunt în total 118 copii în clasa I-a (pachet de 164,10 lei), 130 de copii în clasa a II-a (pachet de 168,14 lei), 117 copii în clasa a III-a (pachet de 168,14 lei), 82 copii în clasa a IV-a (pachet de 168,14 lei), 84 copii în clasa a V-a (pachet de 150,4 lei), 58 de copii în clasa a VI-a (pachet de 150,40 lei), 51 copii în clasa a VII-a (pachet de 148,45 lei) și 66 de copii în clasa a VIII-a (pachet de rechizite de 148,45 lei).