de la marginalizare la speranță: documentarul „a doua șansă” ajunge la sibiu

Cinemateca Astra Film propune pentru joi, 4 septembrie, de la ora 19:00, o producție realizată de tânărul regizor ceh Jaroslav Beran: „A doua șansă” (2024).
Documentarul, care a putut fi văzut anul trecut în cadrul Secțiunii DocShool a festivalului, abordează o problemă la ordinea zilei: în ce măsură ți se schimbă destinul dacă ai o casă și sentimentul de stabilitate oferit de aceasta?
Filmul poate fi văzut la Astra Film Cinema (Piața Mică 11). Accesul se va face începând cu ora 18:45. Biletele pot fi procurate la sala de cinema, în seara proiecției. Prețul unui bilet este de 10 lei. Cinemateca Astra Film este un program Astra Film / CNM Astra, realizat cu sprijinul CJ Sibiu.
A doua șansă (2024, Cehia, 80 min) – de Jaroslav Beran
- Cinci persoane fără adăpost, oameni de vârste diferite, primesc câte o locuință din partea statului ceh în cadrul unui program de reintegrare socială. Regizorul îi urmărește timp de trei ani pentru a vedea în ce măsură o casă și sentimentul de stabilitate le va schimba destinele. Momentele de cine-verite sunt filmate în mare parte în noile case pe care locatarii și le personalizează treptat, aducându-și aici plante, acvarii cu pești, animale de companie dintre care unele mai ciudate, precum insecte, în timp ce încearcă (sau nu) să-și găsească un rost. Cu un acces total la personaje, filmul prezintă cinci portrete pline de profunzime și de umanitate.
