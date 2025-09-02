de la marginalizare la speranță: documentarul „a doua șansă” ajunge la sibiu

Cinemateca Astra Film propune pentru joi, 4 septembrie, de la ora 19:00, o producție realizată de tânărul regizor ceh Jaroslav Beran: „A doua șansă” (2024).

Documentarul, care a putut fi văzut anul trecut în cadrul Secțiunii DocShool a festivalului, abordează o problemă la ordinea zilei: în ce măsură ți se schimbă destinul dacă ai o casă și sentimentul de stabilitate oferit de aceasta?

Filmul poate fi văzut la Astra Film Cinema (Piața Mică 11). Accesul se va face începând cu ora 18:45. Biletele pot fi procurate la sala de cinema, în seara proiecției. Prețul unui bilet este de 10 lei. Cinemateca Astra Film este un program Astra Film / CNM Astra, realizat cu sprijinul CJ Sibiu.

A doua șansă (2024, Cehia, 80 min) – de Jaroslav Beran