dosar penal în cazul fetiței care s-a sinucis la sibiu: știm cauza morții

Cazul fetiței în vârstă de 13 ani, care s-a sinucis săptămâna trecută într-un apartament din Sibiu, urmează să fie preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu în vederea continuării cercetărilor.

Cercetările în cazul fetiței de 13 ani, care s-a sinucis într-un apartament de pe strada Oștirii din Sibiu, au fost preluate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu. Dosarul urmează să fie instrumentat ulterior de Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu, explică surse judiciare pentru Ora de Sibiu, fiind vorba despre o moarte suspectă.

În acest moment nu există indicii că ar fi fost vorba despre o infracțiune, ci se merge pe ipoteza că fetița s-a sinucis. În astfel de cazuri, dosarele sunt înregistrate generic ca morți suspecte.

Vă reamintim că tragedia a avut loc în noaptea de 25 spre 26 august. Fetița, în vârstă de 13 ani, a fost găsită fără suflare în dormitorul ei de către mama sa. Sursele Ora de Sibiu au oferit detalii șocante despre tragedie, ce vă pot afecta emoțional.