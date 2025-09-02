după 25 de ani se întorc oficial acasă pe “municipal”. vineri are loc primul meci

Inter Sibiu joacă primul meci acasă în Liga 3 vineri, 5 septembrie, de la ora 17.00, pe Stadionul ”Municipal”, cu Gilortul Tg. Cărbunești.
După desființarea clubului, în anul 2000, Inter a fost reactivată în 2020 de Teodor Birț, iar în această vară a reușit promovarea în Liga 3.
Mai mult, clubul este foarte aproape de a obține oficial în instanță palmaresul Interului Sibiu, care cuprinde și Cupa Balcanică în 1991. Înființată în 1982, FC Inter Sibiu a ajuns în Divizia B în 1986, iar doi ani mai târziu a promovat în Divizia A. Echipa a evoluat opt sezoane pe arena din Parcul Sub Arini pe prima scenă a fotbalului românesc. Cea mai iubită și titrată echipă din istoria Sibiului a renăscut, însă Inter Sibiu nu deține deocamdată palmaresul formației înființate în 1982, care s-a evaporat, astfel că singura soluție este obținerea lui în instanță.
