după 25 de ani se întorc oficial acasă pe “municipal”. vineri are loc primul meci
Foto: Alex Buiuc

Inter Sibiu joacă primul meci acasă în Liga 3 vineri, 5 septembrie, de la ora 17.00, pe Stadionul ”Municipal”, cu Gilortul Tg. Cărbunești. 

După desființarea clubului, în anul 2000, Inter a fost reactivată în 2020 de Teodor Birț, iar în această vară a reușit promovarea în Liga 3.

Mai mult, clubul este foarte aproape de a obține oficial în instanță palmaresul Interului Sibiu, care cuprinde și Cupa Balcanică în 1991. Înființată în 1982, FC Inter Sibiu a ajuns în Divizia B în 1986, iar doi ani mai târziu a promovat în Divizia A. Echipa a evoluat opt sezoane pe arena din Parcul Sub Arini pe prima scenă a fotbalului românesc. Cea mai iubită și titrată echipă din istoria Sibiului a renăscut, însă Inter Sibiu nu deține deocamdată palmaresul formației înființate în 1982, care s-a evaporat, astfel că singura soluție este obținerea lui în instanță.

Foto: Inter Sibiu
Ca o echipă modernă, deși activează la Liga 3,  Inter a pus în vânzare online pe platforma Bilete.ro tichetele pentru jocul cu  CS Gilortul Târgu Cărbunești și își invită fanii să fie vineri pe Municipal.
Prețul biletelor este unul modic, de 10 lei, iar copiii cu vârsta sub 14 ani au acces gratuit.
Foto: Inter Sibiu
Adulții pot rezerva bilete gratuite pentru copii și de pe platforma bilete.ro. La fiecare achiziție făcută sunt permise maxim 2 bilete gratuite pentru copii.
Sibienii au mai jucat recent pe ”Municicipal” finala fazei județene a Cupei României și și-a adjudecat trofeul.
În prima rundă a Ligii 3, Inter Sibiu a cedat nemeritat la Câmpulung Muscel, 0-1 cu Aro.

