efectul restructurărilor guvernului bolojan: 11 primării din județul sibiu riscă să dispară

Prim-ministrul Ilie Bolojan anunță că toate primăriile care nu reușesc să plătească salariile angajaților ar putea fi desființate în cazul unei eventuale reforme administrative. În pericol să dispară sunt și 11 primării din județul Sibiu care anul trecut s-au aflat în pragul supraviețuirii.

Premierul Ilie Bolojan a avertizat, marți, într-o conferință de presă, că urmează restructurări în administrația locală. El a punctat faptul că o reformă este absolut necesară, având în vedere faptul că unele primării din țară nu au bani nici măcar pentru plata salariilor angajaților. În multe cazuri, administrațiile locale primesc suport financiar de la bugetul de stat pentru capitolul de funcționare.

„În situațiile în care o primărie nu își poate acoperi nici măcar cheltuielile de personal, înseamnă că acea primărie nu există pentru cetățenii din localitatea respectivă, ci există pentru angajații ei. Ori reducem aceste cheltuieli și putem funcționa pe actuala structură administrativă, dar cu un număr de angajați mult mai mic și cu cheltuieli mai mici, pentru că se poate acest lucru și este dovedit în multe locuri, ori vom fi forțați, când se va ajunge la un acord politic, să facem o reorganizare administrativă și să desființăm acele unități administrative care nu se mai justifică datorită raportului dintre populația pe care o au și costurile pentru a susține administrația de acolo”, a precizat Ilie Bolojan.

11 primării din Sibiu, în pericol

Camera de Conturi Sibiu a desfășurat în anul 2024 activități de audit asupra situațiilor financiare ale unităților administrativ-teritoriale din județul Sibiu pentru exercițiul financiar 2023. Un raport dat publicității arată că 11 comune din județul Sibiu nu și-au putut asigura integral cheltuielile de funcționare din venituri proprii. Asta înseamnă că aceste 11 primării abia dacă au reușit să plătească salariile angajaților.

Potrivit raportului Camerei de Conturi, este vorba despre primăriile Hoghilag, Iacobeni, Vurpăr, Micăsasa, Alma, Racovița, Chirpăr, Păuca, Brădeni, Laslea și Alțâna.

