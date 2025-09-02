femeia dispărută din chirpăr, găsită la sibiu

Laura Georgiana Hanganu, tânăra care a dispărut din Chirpăr, a fost găsită la Sibiu. Din fericire, ea este bine.

Polițiștii sibieni au fost sesizați, în 30 august, de către un bărbat cu privire la faptul că, la data de 28 august, în jurul orei 18:00, partenera sa, Hanganu Laura Georgiana, în vârstă de 23 de ani, a plecat de la domiciliul comun, din Chirpăr, într-o direcție necunoscută, fără a mai reveni. Oamenii legii au început să o caute, iar într-un final ea a fost găsită în Sibiu.

„În cursul zilei de 02 septembrie, tânăra a fost identificată în municipiul Sibiu. Din cercetările efectuate de către polițiști a reieșit faptul că acesta nu a fost victima niciunei infracțiuni pe perioada lipsei de la domiciliu”, informează reprezentanții IPJ Sibiu.