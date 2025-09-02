hub de drone la bucurești? românia negociază cu sua

La Senatul României au avut loc discuții despre dezvoltarea unui centru dedicat sistemelor aeriene fără pilot (UAS), în parteneriat cu Autoritatea Comercială din Arizona, cu scopul de a sprijini startup-urile și companiile consacrate din domeniul apărării și industriei aerospațiale.

România ar putea deveni un hub regional în domeniul sistemelor aeriene fără pilot (UAS), potrivit discuțiilor purtate marți la Senatul României.

La întâlnirea organizată la inițiativa senatoarei Nicoleta Pauliuc, președinta Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, au participat reprezentanți ai industriei de apărare, ai mediului de cercetare și ai Autorității Comerciale din Arizona, SUA.

Abrudean, prezent la eveniment, a subliniat potențialul României în domeniul tehnologiei inteligente și al cercetării aplicate, afirmând că un centru UAS ar permite startup-urilor și companiilor consacrate să-și testeze și să-și certifice soluțiile.

Proiectul ar putea aduce investiții în facilități de producție atât în România, cât și în Arizona, consolidând relația economică dintre cele două state și deschizând accesul reciproc pe piețele din SUA și Uniunea Europeană.

„Un astfel de parteneriat nu înseamnă doar inovație și tehnologie, ci și locuri de muncă bine plătite, securitate sporită și dezvoltare durabilă pentru societățile noastre”, a transmis Mircea Abrudean pe Facebook.

Oficialii au discutat și despre necesitatea unor schimbări legislative clare pentru sprijinirea industriei dronelor, precum și despre inițierea unor programe de schimb științific între universitățile din România și cele din Arizona.