ilie bolojan, avertisment: primăriile cu prea mulți angajați vor fi desființate sau reduse

Premierul Ilie Bolojan spune că multe primării nu își pot acoperi nici măcar cheltuielile de personal, fiind susținute integral din bugetul de stat.El susține că soluția este reducerea aparatului administrativ sau reorganizarea locală, inclusiv desființarea unor unități administrative nejustificate.

„Pe partea de administrație publicală locală, reforma este absolut necesară, atât datorită faptului că, în multe locuri, primăriile nu-și pot suporta cheltuielile de personal din veniturile care le încasează. Cea mai mare parte dintre acestea trebuie să fie asigurate de la bugetul de stat. Ori, în situațiile în care o primărie nu-și poate acoperi nici măcar cheltuielile de personal, înseamnă că acea primărie nu există pentru cetățenii din respectiva localitate, ci există pentru angajații ei. Ori reducem aceste cheltuieli și putem funcționa pe actuala structură administrativă, dar cu un număr de angajați mult mai mic și cu cheltuieli mai mici, pentru că se poate acest lucru și este dovedit în multe locuri, sau vom fi forțați, când se va ajunge la un acord politic, să facem o reorganizare administrativă și să desfințăm unități administrative care nu se mai justifică datorită raportului dintre populația pe care au și costurile pentru a susține administrația de acolo. Pachetul pe administrație avea trei direcții importante”, spune Ilie Bolojan.

El afirmă că, din punct de vedere al creșterii capacității administrative, este important pentru că ar face primăriile să fie mai eficiente.

„Cu asta toată lumea a fost de acord. A doua componentă este partea de descentralizare, unde și aici există un acord și dacă acest proiect va fi adoptat, cu siguranță vom vedea transferul către autoritățile locale, deciziile se vor lua mai aproape de cetățeni și vom vedea active care astăzi sunt abandonate de ani de zile în multe localități din țară, care nu pot fi valorificate fiind în administrare diferitulor ministere care nu au capacitatea să le îngrijească, puse în valoare pentru cetățenii din acele localități. Și aici lucrurile sunt în bună regulă. Pe componenta de creșterea eficienței administrației locale, nu s-a ajuns la o soluție pentru că asta ar fi implicat o reducere de personal în administrație”, adaugă premierul.

Potrivit premierului, administrația este dimensionată pe baza unui număr maxim de posturi care este raportat la numărul de locuitori, fiind „singura zonă unde guvernul și parlamentul poate acționa pe componenta numărului maxim de angajați”.