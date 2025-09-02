invazie de autobuze noi la sibiu! încă 30 au sosit pentru zona metropolitană / foto

Primăria Sibiu a contractat în decembrie 2024 achiziția a 36 de autobuze pentru asigurarea transportului între Municipiu și localitățile din Zona Metropolitană, membre în ADI Transport Metropolitan. Primele 6 autobuze, cu o lungime de 10 metri și 54 de locuri, au sosit în luna aprilie 2025 și circulă deja spre comunele Poplaca, Cristian și Roșia. Pe parcursul lunii august au sosit și restul de 30 de autobuze, cu o lungime de 12 metri și 76 de locuri.

“Urmează ca acestea să fie testate, recepționate și înmatriculate, și estimăm că în luna noiembrie vor intra pe traseele deja stabilite pentru extinderea transportului în Zona Metropolitană. Nu ne oprim aici cu modernizarea și extinderea flotei de transport public – printr-un alt proiect pe care l-am depus și pentru care am fost anunțați că vom primi finanțare europeană nerambursabilă, vom achiziționa încă 16 mijloace de transport electrice pentru Municipiul Sibiu, care să suplimenteze flota Tursib.” a declarat Astrid Fodor, Primarul Municipiului Sibiu.

Cele 30 de autobuze sosite în Sibiu sunt alimentate electric și sunt dotate cu sisteme GPS, care permit integrarea acestora în programul electronic de management al flotei. Au fost prevăzute cu dotări pentru:

Confortul pasagerilor: 27 de scaune dotate cu prize USB pentru încărcarea dispozitivelor mobile; instalații pentru ventilare, căldură și aer condiționat; sisteme de informare audio-video a călătorilor, inclusiv ecrane LED; validatoare electronice la bord, care fac plata călătoriei foarte simplă

Siguranța călătorilor: sistem de monitorizare video pentru interiorul și exteriorul autobuzului

Accesibilizare: urcarea și coborârea se realizează prin 3 uși duble, autobuzele fiind dotate și cu rampe pentru persoanele cu mobilitate redusă.

În baza aceluiași contract s-au livrat și 30 de stații pentru încărcare lentă, câte una pentru fiecare autobuz, acestea fiind în curs de instalare în autobaza Tursib. De asemenea, alte 10 stații pentru încărcare rapidă vor fi amplasate în teren, pe traseele de transport public.

Investiția în acest proiect este de 96,4 milioane de lei, adică aproape 20 de milioane de Euro, fonduri europene nerambursabile obținute de Primăria Sibiu în cadrul PNRR.



