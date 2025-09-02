olarii întind târg în piața mare

Sâmbătă, 6 septembrie, și duminică, 7 septembrie 2025, Piața Mare din Sibiu devine, din nou, centrul artei populare românești, găzduind cea de-a 59-a ediție a Târgului Olarilor. Evenimentul reunește peste o sută de meșteri olari, oferind publicului o incursiune fascinantă în lumea lutului modelat cu măiestrie, fie în stil tradițional, fie în forme contemporane, cu accente decorative moderne.

Oale, ulcele, blide, căni, obiecte decorative și instrumente muzicale din ceramică vor fi prezentate vizitatorilor, alături de demonstrații spectaculoase la roata olarului și ateliere interactive pentru copii, care vor avea ocazia să experimenteze modelarea și decorarea lutului.

De aproape șase decenii, Târgul Olarilor transformă Sibiul într-un veritabil muzeu viu, unde tradiția se transmite din generație în generație. Anul acesta, vizitatorii vor putea admira creații inspirate din culturile vechi de mii de ani – de la ceramica Vădastra, la tehnicile Cucuteni –, dar și motive populare precum valul, spirala, șarpele, cocoșul, pasărea, spicul de grâu, în culori tradiționale de ocru, verde și albastru.

Târgul este nu doar un spațiu de expunere, ci și de dialog cultural și educație: meșteri renumiți vor lucra în fața publicului, explicând pașii creației, iar cei mici (și nu numai) vor putea participa la ateliere practice, descoperind bucuria de a modela lutul cu propriile mâini.

Programul evenimentului:

Târgul Olarilor se desfăşoară în zilele de 6 şi 7 septembrie 2025, în Piaţa Mare din Sibiu, şi este deschis vizitatorilor între orele 8.00 – 22.00.

Organizatori sunt Consiliul Județean Sibiu și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul-Junii” Sibiu, în parteneriat cu Complexul Național Muzeal ASTRA.

Acţiune cofinanțată de Primăria Municipiului Sibiu

Acțiunile CJCPCT „Cindrelul-Junii” Sibiu sunt posibile cu finanțarea acordată de Consiliul Judeţean Sibiu.





