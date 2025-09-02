parcare nouă, trotuare și spații verzi la gara sibiu: cfr caută constructor pentru modernizarea zonei

Sucursala Regională de Căi Ferate Brașov a lansat o licitație pentru găsirea unui constructor care să execute lucrări de modernizare în stația CF Sibiu. Anunțul de participare a fost publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice și are ca obiect „Amenajare platforma stației cap X – stația Sibiu – etapa 2 (execuție)”. Valoarea totală estimată a contractului este de 2.646.912,43 lei, echivalentul a aproximativ 520.000 de euro, anunță ClubFeroviar.ro.

Proiectul vizează modernizarea zonei capătului X al stației, situată în imediata apropiere a clădirii de călători, cunoscută sub denumirea „rampă”. Lucrările care urmează să fie executate includ: demolarea rampei pe o suprafață de 2.707 mp, transportul molozului rezultat, nivelarea și compactarea terenului, asfaltarea drumului electrocar și a zonelor de acces, amenajarea zonelor pietonale și a trotuarelor, precum și crearea de spații verzi și parcări. Totodată, pe zona trotuarului va fi completat gardul existent pentru delimitarea zonei de protecție a liniei 39.

Pentru a participa la licitație, constructorii trebuie să demonstreze experiență similară în ultimii cinci ani, cu lucrări a căror valoare cumulată să fie de minimum 2.640.000 lei fără TVA, în maximum cinci contracte. De asemenea, este necesară prezentarea utilajelor, instalațiilor și echipamentelor tehnice disponibile, precum și dovada implementării unui sistem de management de mediu conform SR EN ISO 14001.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 6 octombrie 2025, ora 15:00, iar ofertele trebuie să fie valabile până pe 6 februarie 2026.

Această investiție va contribui la modernizarea infrastructurii feroviare din Sibiu și la creșterea confortului și siguranței călătorilor care utilizează stația.