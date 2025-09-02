peste 160 de tineri se “bat” pe 4 terenuri în cartierul tineretului: primăria a publicat lista preliminară

Primăria Municipiului Sibiu a primit în perioada 16 septembrie – 15 octombrie 2024 un număr de 164 de dosare din partea tinerilor cu vârsta între 18 și 35 de ani care îndeplineau criteriile legale și doreau să primească în folosință gratuită unul dintre cele 4 terenuri disponibile în cartierul Tineretului pentru construcția unei locuințe, conform Legii 15/2003.

Cele 4 terenuri sunt situate pe str. Marburg (264 mp), str. Luxemburg, nr. 28 (271 mp), str. Lisabona nr. 26 (273 mp) și str. Orhideelor nr. 63 (410 mp). Acestea au devenit vacante după ce tinerii cărora le-au fost inițial distribuite nu au început construcția casei în termen de 1 an de la primirea dreptului de folosință asupra suprafeței, așa cum aveau obligația legală.

După analiza dosarelor, Comisia a acordat punctaje pe fiecare dintre criteriile stabilite, rezultând lista preliminară cu beneficiarii selectați, care a fost supusă aprobării Consiliului Local Sibiu în ședința din luna august. Aceasta a fost publicată luni, 1 septembrie, aici:https://www.sibiu.ro/ro2/pdf2025/HCL_277_2025.pdf. Contestațiile se pot formula în termen de 10 zile, urmându-se procedura stipulată prin HCL.

După perioada rezervată eventualelor contestații, Comisia va supune aprobării Consiliului Local lista finală cu beneficiarii.