piațeta din fața cercului militar intră în șantier: se transformă în loc de relaxare și ceremonii / foto

În urma unei proceduri de achiziție, Primăria Sibiu a contractat execuția lucrărilor de reamenajare a spațiului public de pe bulevardul Victoriei, din fața Cercului Militar. Contractul s-a semnat cu firma SC Strabag București, valoarea investiției fiind de 5,83 de milioane de lei.

“Vom transforma acest spațiu într-o piațetă urbană mai atractivă pentru sibieni, atât ca loc de întâlnire, cât și ca zonă pentru relaxare. În prezent, spațiul nu are dotările, nici aspectul și nici funcționalitatea aceasta, cu toate că este situat central, este tranzitat de mulți sibieni care au treabă la instituțiile din zonă, iar în locație se desfășoară importante ceremonii oficiale. Lucrările sunt ample – vom moderniza pavajul și amenajarea peisagistică, vom amplasa aici mobilier urban, statuia va fi păstrată și curățată, iar fântâna arteziană va fi refăcută.” a declarat Astrid Fodor, Primarul Municipiului Sibiu.

Lucrările prevăzute în proiect:

Modernizarea infrastructurii și a pavajului. Actualmente zona este pavată cu asfalt, iar prin proiect se propune pavarea cu piatră naturală.

Crearea a două gradene de formă elipsoidală, orientate spre centrul piațetei. Rolul acestora este acela de a spori capacitatea de acomodare a publicului și vizibilitatea în cazul evenimentelor organizate aici, dar vor servi și ca locuri pentru relaxare. În acestea vor fi încorporate jardiniere cu plante decorative și vor fi luminate pe timpul nopții, elemente ce vor contribui și la estetica zonei.

Înlocuirea fântânii existente cu una care sa pună mai bine în valoare monumentul “Ostașului din toate timpurile”, statuia urmând să fie curățată. Noua fântână arteziană va avea formă circulară. Intervențiile vor include și reabilitarea rețelei de apă care alimentează fântâna arteziană și a rețelei electrice pentru aceasta.

Modernizarea iluminatului public și a sistemului de supraveghere video.

Amenajarea peisagistică, inclusiv crearea unui sistem de irigații pentru spațiile verzi

Amplasarea de mobilier urban

Termenul de realizare a lucrărilor este de 5 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.