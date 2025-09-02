poluare după incendiul de la kronospan? autolaboratorul din sibiu verifică aerul din sebeș

Direcția Județeană de Mediu Alba a efectuat luni, 1 septembrie 2025, verificări asupra calității aerului în municipiul Sebeș, după explozia urmată de incendiu de pe platforma industrială Kronospan. Determinările s-au realizat între orele 08:35 și 09:35 pe strada Mihail Kogălniceanu, în imediata apropiere a platformei, scrie Sebesinfo.ro.

În cadrul verificărilor, specialiștii au folosit un analizor mobil pentru a măsura concentrațiile unor poluanți precum formaldehidă, benzen, metanol, monoxid de carbon, amoniac, dioxid de azot și dioxid de sulf. Rezultatele preliminare arată că valorile nu au depășit limitele legale prevăzute de Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului.

Totodată, Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate a dispus efectuarea unor măsurători suplimentare de lungă durată cu ajutorul autolaboratorului Direcției Județene de Mediu Sibiu. Autolaboratorul a fost instalat pe strada Mihail Kogălniceanu nr. 114, iar primele rezultate vor fi făcute publice marți, 2 septembrie, după ora 13:00.

Autoritățile continuă să monitorizeze atent situația pentru a se asigura că nivelul poluanților rămâne în limite sigure pentru locuitorii din zonă.