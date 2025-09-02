povestea lui răzvan mișcă sibiul: eveniment caritabil pentru băiețelul care luptă cu o boală cruntă / video

Pe 6 septembrie, strada Anul 1907, nr. 6A, din Sibiu va fi gazda unui eveniment cu adevărat special. Echipa Geanny Tattoo și Asociația „Timp și Suflet” organizează GT Brunch, un eveniment caritabil dedicat micuțului Răzvan, un băiețel de doar 8 ani care se confruntă cu probleme medicale complexe. Prin acest gest, tatuatorii sibieni își unesc forțele pentru a aduce speranță și sprijin unui copil care luptă zi de zi pentru o copilărie normală.

„Când am auzit prima dată povestea lui Răzvan, un băiețel de doar 8 ani care duce zilnic bătălii mult prea mari pentru vârsta lui, am știut că trebuie să ne implicăm. Zâmbetul lui sincer, în ciuda tuturor greutăților, ne-a impresionat și ne-a motivat să organizăm GT Brunch – un eveniment caritabil dedicat strângerii de fonduri pentru tratamentele și intervențiile medicale de care are nevoie. Am ales să facem asta alături de Asociația «Timp și Suflet», cu care am colaborat de fiecare dată pentru a aduce speranță acolo unde era nevoie. Și, desigur, datorită sponsorilor și partenerilor noștri, care au spus «DA» fără ezitare, acest vis prinde acum contur”, a declarat Daniel Zugrăvescu, fondatorul Geanny Tattoo.

Povestea lui Răzvan și apelul Asociației „Timp și Suflet”

Răzvan se luptă cu parapareză spastică, hipospadias peno-scrotal și incontinență urinară și fecală, fiind încadrat cu grad grav de dizabilitate și având asistent personal. Mama lui, Ana, îl sprijină în fiecare zi, iar intervenția chirurgicală recentă, realizată la Spitalul Regina Maria din Brașov, a decurs cu succes, însă urmează o nouă operație.

„Împreună, luptăm pentru Răzvan – un băiețel de doar 8 ani care speră în fiecare zi la o copilărie normală. Răzvan are doar 8 ani, dar viața lui înseamnă mai multă suferință decât joacă, mai multe drumuri la medici decât în parc, mai multe bătălii decât ar trebui să ducă un copil la vârsta lui. Diagnosticul lui e greu: parapareză spastică, hipospadias peno-scrotal, incontinență urinară și fecală, o luptă pe care o duce zilnic, sprijinit de mama sa, Ana – o mamă curajoasă, care nu renunță nicio clipă la speranță. Asociația Timp și Suflet a spus „DA” fără ezitare, chiar dacă nu avea suma necesară. Am achitat 14.000 lei, din care 9.000 lei au fost cu creditare, pentru a- i da o șansă lui Răzvan. Operația a avut loc pe 25 iunie 2025, la Spitalul Regina Maria din Brașov. A decurs bine.

Răzvan zâmbește din nou. Dar știm că nu e finalul. Mai urmează o etapă. Încă o intervenție

chirurgicală programată luna viitoare. Vrem să-i fim alături și în continuare. Dar nu putem singuri. Avem nevoie de voi.”, a explicat Cătălina Tămașel, fondatoarea Asociației „Timp și Suflet”.

Asociația Timp și Suflet este o organizație non-profit din Avrig , județul Sibiu, formată din oameni cu inimă mare, care și-au propus să transforme bunătatea în fapte concrete. De peste 4 ani, desfășurăm proiecte sociale, educaționale și culturale care aduc speranță și bucurie celor aflați în nevoie – de la copii și tineri, la vârstnici și familii greu încercate.

Prin campanii de solidaritate, tabere, acțiuni de voluntariat și sprijin pentru cazuri medicale urgente, reușim să mobilizăm comunitatea și să demonstrăm că împreună putem schimba destine. Ne bazăm pe voluntari, pe parteneriate locale și pe generozitatea celor care aleg să facă bine alături de noi.

,,Asociația Timp și Suflet înseamnă empatie, acțiune și încrederea că fiecare gest contează, puntea de legătură între cei ce au nevoie de ajutor și cei ce-l pot oferii.” spune Cătălina Tămașel.

O zi cu sens, pentru întreaga comunitate

Evenimentul GT Brunch nu este doar o adunare de oameni, ci o zi în care distracția și solidaritatea se împletesc. Organizatorii au pregătit ateliere de pictură pe pânză și plasă textilă pentru copii și adulți, sesiuni de pictură live și chiar un cinema cu diafilm, menit să aducă un strop de nostalgie. Cei mici se vor putea bucura de pictură pe față și de activități creative, în timp ce adulții vor descoperi experiențe foto inedite, tatuaje temporare sau chiar posibilitatea de a se tunde pe loc.

Atmosfera va fi animată de muzică live și DJ, iar surprizele continuă cu plimbări retro la bordul unei Dacii 1300, oferite de prietenii de la Dacia Nostalgia. De asemenea, vizitatorii se vor putea bucura de cocktailuri fresh pregătite de Mon Café Sibiu și Pascoobar, precum și de preparatele culinare oferite de Karpaten Premium Angus.

Cum putem ajuta

Participarea la GT Brunch înseamnă mai mult decât o zi plină de activități și voie bună. Înseamnă un gest de solidaritate, o șansă în plus pentru Răzvan. Cei care nu pot ajunge la eveniment pot sprijini cauza prin donații directe în contul Asociației „Timp și Suflet” (Banca Transilvania):

IBAN: RO47BTRLRONCRT0585652801

Asociația „Timp și Suflet”, care de peste patru ani aduce speranță prin proiecte sociale și educaționale, subliniază că fiecare gest contează. „Nu putem face singuri acest drum, dar împreună putem mișca munți și putem schimba destine”, spun organizatorii.

GT Brunch este, așadar, mai mult decât un eveniment. Este o zi în care Sibiu arată că bunătatea poate fi transformată în fapte concrete, iar comunitatea devine sprijinul de care Răzvan are atât de multă nevoie.