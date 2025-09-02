premiere pentru copii la început de stagiune la teatrul ”gong”

Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu prezintă duminică, 7 septembrie, de la ora 16:00, premiera spectacolului „Poți și tu? Pot și eu” în regia Irinei Crăiță-Mândră. Spectacolul recomandat copiilor cu vârsta între 2 și 5 ani va fi prezentat, de asemenea, în avanpremieră, în aceeași zi de la ora 11:00.

„Ne dorim ca fiecare spectacol să fie o poartă deschisă către descoperire și dialog, dar și o experiență artistică de neuitat pentru cei mici. Stagiunea 2025/2026 începe cu multă energie, invitând publicul să descopere patru spectacole noi:

„Poți și tu? Pot și eu” (7 septembrie), regia Irina Crăiță-Mândră – un spațiu intim, aproape magic, pentru a descoperi lumea prin cântece și joc;

„Ursul păcălit de vulpe” (13 septembrie) , regia Eva Labadi – o montare plină de umor și culoare, care reinterpretează clasicul într-o cheie modernă;

„ Colori ” (3 octombrie) în regia Anei Crăciun Lambru – un spectacol despre lumea subacvatică și importanța generozității;

„Punguța cu doi bani” (18 octombrie), regia Dan Hândoreanu – o adaptare jucăușă și inventivă a poveștii tradiționale;

Toate aceste spectacole își propun să aducă copiii mai aproape de lumea poveștilor ca o provocare de a descoperi lumea din jurul nostru prin joacă.” a declarat Adrian Tibu, managerul Teatrului pentru Copii și Tineret din Sibiu.

„Poți și tu? Pot și eu” este un spectacol-invitație la joacă inspirat de universul ludic și duios al poveștilor scrise de Olina Ortiz și Eric Carle. Spectacolul aduce în prim-plan bucuria de a descoperi lucruri simple, dar cu adevărat fascinante: cum un sunet poate deveni un cântec, cum o mișcare poate începe o poveste sau cum un obiect banal capătă, dintr-odată, viață și sens atunci când este privit cu ochi de copil.

Actorii devin facilitatorii acestei aventuri și acceptă provocarea de a intra în joc cu sinceritate, alături de cei mici. Ei propun, inventează și redescoperă împreună că, atunci când te joci, totul se poate transforma: gesturile simple prind ritm, obiectele se schimbă în jucării, curiozitatea naște mișcare, iar bucuria devine o punte solidă între lumea copiilor și cea a adulților.

POȚI ȘI TU? POT ȘI EU

Regia și dramatizarea: IRINA CRĂIȚĂ-MANDRĂ; Scenografie: BIANCA VEȘTEMAN ȘI SABINA VEȘTEMAN; Mișcare scenică: ANDREEA BELU; Muzică: CHARLIE FĂLĂMAȘ; Ateliere: DIANA RIBANA, FLORIAN MUREȘAN, CLAUDIA BENCHEA; În distribuție: BARBARA CRIȘAN, RALUCA RĂDUCA, MIHEALA GRIGORAȘ, MIRCEA CORCOVEANU, GABRIEL MUNCUȘ.

Spectacolul are o durată de aproximativ 35 de minute și este recomandat copiilor cu vârsta cuprinsă între 2 și 5 ani.

Accesul publicului la oricare din reprezentațiile de mai sus se face pe baza biletelor puse în vânzare online prin teatrulgong.ro sau la sediul Teatrului, de miercuri până vineri între orele 11:00 – 18:00, sâmbăta între orele 10:00 – 18:00 sau duminica între orele 10:00 și 14:00. Mai multe detalii despre bilete și acces, dar și condițiile de modificare a biletelor flexibile, puteți găsi în regulamentul afișat pe teatrulgong.ro. Prețul unui bilet pentru aceste spectacole este de 12 lei, tarif unic – flexibil.