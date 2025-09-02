primarul mediașului despre disponibilizări: „nu am făcut angajări doar ca să încărcăm organigrama”

Primarul municipiului Mediaș, Gheorghe Roman, a venit cu precizări referitoare la discuțiile apărute în spațiul public privind posibile disponibilizări în administrațiile publice locale.
„În legătură cu discuțiile existente în spațiul public referitoare la disponibilizările care ar urma să aibă loc în Administrațiile Publice Locale, fac precizarea că Primăria mun. Mediaș este puțin probabil să fie afectată de deciziile care ar putea fi luate. În aceste condiții se poate trage concluzia că nu s-au făcut angajări doar de dragul de a încărca organigrama Primăriei”, a declarat Gheorghe Roman.
Edilul a subliniat astfel că structura de personal a primăriei a fost gândită în funcție de nevoile reale ale instituției și nu a fost mărită excesiv fără justificare.
