reduceri de peste 40% pentru „eroii în uniformă”, la 9 optik. medicii, profesorii și pompierii, printre beneficiari

9 Optik continuă programul dedicat celor care lucrează în slujba comunității și anunță o nouă serie de reduceri și beneficii. Oferta se adresează personalului militar, veteranilor, medicilor, asistenților medicali, polițiștilor, pompierilor, farmaciștilor și profesorilor.

În semn de recunoaștere pentru aceste profesii, 9 Optik oferă 42% reducere la rame, lentile și ochelari de soare, în toate cele patru magazine din Sibiu. Oferta include și consultație optometrică gratuită, iar reducerea poate fi reînnoită anual, pentru o nouă pereche.

Membrii familiilor beneficiază, la rândul lor, de o reducere de 33% rame și lentile, la comanda completă.

Patru locații, cea mai nouă la Galeria Auchan

9 Optik are trei locații deschise în Sibiu. Pe lângă noul magazin din Galeria Auchan – Shopping City Sibiu, compania mai operează alte locații în oraș: una în cadrul Shopping City Sibiu – Galeria Carrefour, Șoseaua Sibiului nr. 5 și alta la Promenada Mall Sibiu, Str. Lector nr. 1–3A.

Toate locațiile oferă servicii complete: consultații optometrice, ochelari de vedere, rame, lentile, ochelari de soare și accesorii. La 9 Optik găsești sute de rame de ochelari de vedere și ochelari de soare ale celor mai consacrate branduri, și nu numai. Aparatura de ultimă generație, care calculează dioptriile în cel mai mic detaliu, nu lipsește nici ea din dotarea 9 Optik.

9Optik este prezentă și pe rețelele sociale, unde sunt anunțate periodic campaniile promoționale, reducerile și lansările de produse noi:

