relaxare pentru părinți, distracție pentru copii: terra salis, singura locație cu salină din județul sibiu

O nouă destinație perfectă pentru familii a fost inaugurată în această vară în județul Sibiu. Situată la mai puțin de 30 de minute de mers cu mașina din municipiul Sibiu, Terra Salis din Ocna Sibiului oferă un mix unic de relaxare, activități recreative și beneficii pentru sănătate, într-un cadru ideal pentru întreaga familie.

Terra Salis din Ocna Sibiului este mai mult decât o salină – este un adevărat centru de recreere pentru întreaga familie. Indiferent de sezon sau de condițiile meteo, vizitatorii au la dispoziție o gamă largă de activități indoor și outdoor.

În aer liber, copiii și adulții se pot bucura de pista de tubing, scaune VR, poligon paintball, trambuline bungee, toboganul gigantic gonflabil și multe altele. Distracția continuă și în interior cu consolele PlayStation, biliard, air hockey, darts, pinball și fotbal de masă.

Prima salină artificială din județul Sibiu

Terra Salis găzduiește prima și singura salină artificială din județ, un spațiu modern, dotat cu tehnologie de ultimă generație și sare adusă direct de la Praid. Haloterapia realizată aici este recunoscută pentru efectele benefice asupra sănătății respiratorii și generale, atât pentru copii, cât și pentru adulți.

Expunerea la aerul salin uscat, dispersat prin halogenerator, are efecte antibacteriene și antiinflamatoare, contribuind la curățarea căilor respiratorii, ameliorarea alergiilor, susținerea imunității și îmbunătățirea calității somnului. Asftfel, ședințele de haloterapie sunt perfecte atât pentru adulți, cât și pentru copii.

O ședință de haloterapie durează 45 de minute, echivalentul a patru ore într-o salină subterană. Se recomandă pachete de minimum 7 ședințe consecutive pentru rezultate optime, iar în cazul afecțiunilor cronice – 10 ședințe.

Programul salinei este zilnic între orele 10:00 – 21:00, iar programările se fac prin intermediul site-ului terra-salis.ro sau la numărul de telefon: 0745 940 260.

Spațiu de relaxare și confort pentru părinți

În timp ce copiii se distrează în siguranță, părinții se pot relaxa pe terasa exterioară, unde pot savura băuturi răcoritoare, într-un cadru liniștit și primitor. Atmosfera relaxantă face din Terra Salis un loc ideal pentru petrecerea timpului liber în familie.

Terra Salis este pregătit să găzduiască zile de naștere pentru copii, excursii școlare sau vizite organizate pentru grădinițe, oferind pachete personalizate pentru fiecare tip de eveniment.

Locația este amplasată pe strada Salinelor din Ocna Sibiului, la mai puțin de o jumătate de oră de Sibiu, fiind ușor accesibilă cu mașina.

Pentru noutăți puteți urmări Terra Salis pe Facebook, Instagram și pe site-ul oficial.