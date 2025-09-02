restricții de trafic pe dn1 și dn7: se circulă greu în mai multe localități de pe valea oltului si județ

Inspectoratul Județean de Poliție Sibiu informează participanții la trafic că, începând de astăzi, 02 septembrie, în intervalul orar 10:30 – 15:00, și maine, 03 septembrie, pe DN 7 și DN 1 traficul va fi restricționat pentru desfășurarea de lucrări de întreținere și reparații a părții carosabile, după cum urmează:
- DN 7, km 241+600 m, localitatea Lazaret;
- DN 7, km 251+000, localitatea Boița;
- DN 7, km 253 + 800, localitatea Tălmaciu;
- DN 1, km 288+420, localitatea Bradu;
- DN 1, km 277+200, și km 276+650, localitatea Porumbacu de Jos;
- DN 7, km 277+300, și 277+120;
- DN 1, km 270+950, localitatea Scoreiu;
- DN 1, km 262+780, localitatea Arpașu de Jos.
În acest sens, traficul rutier se va desfășura alternativ, pe o singura bandă, fiind dirijat prin semafoare.
Pe durata desfășurării acestor lucrări, polițiștii rutieri vor fi prezenți în teren pentru fluidizarea circulației și prevenirea evenimentelor rutiere.
”Recomandăm conducătorilor auto să circule cu prudență în zonele menționate și să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile personalului de lucru.” au transmit reprezentanții IPJ Sibiu.
