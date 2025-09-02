restructurările din primăriile județului sibiu: peste 150 de angajați vor fi dați afară

Peste 13.000 de angajați din primării din toată țara riscă să fie concediați ca urmare a restructurărilor propuse de Guvernul Bolojan. Peste 150 de angajați din județul Sibiu ar putea fi dați afară.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marți, într-o conferință de presă, că mai multe primării din România nu pot asigura salariile angajaților, iar acelea riscă să fie desființate în cazul unei reforme administrative. El a precizat că reforma este „absolut necesară” astfel încât cheltuielile pe care statul le face cu personalul să poată fi controlate.

Citește și: Unsprezece primării din Sibiu riscă să dispară

Potrivit unei analize guvernamentale coordonate de premier și publicată de gandul.ro, reforma din administrație ar conduce la concedierea a peste 13.000 de angajați din primării. Jumătate dintre UAT-urile din țară au organisme mai mari decât plafonul care ar rezulta după o reducere cu 40% a schemelor de personal. Una din 10 funcții ocupate ar putea dispărea, iar jumătate dintre primăriile din țară vor fi nevoite să reducă personalul.

Situația la Sibiu: Peste 150 de angajați dați afară

Județele cele mai afectate de restructurări sunt Prahova, de unde ar urma să fie concediați 724 de oameni, București, cu 709 concedieri, Argeș, cu 649 concedieri și Suceava cu 627 concedieri.

În cazul județului Sibiu, din cele 65 de Unități Administrativ Teritoriale, 19 UAT-uri sunt vizate de concedieri, iar 158 de angajați ai primăriilor sibiene ar urma să fie dați afară. Nu sunt menționate însă primăriile vizate.

Cele mai puține concedieri se vor face în județele Bihor (-53 posturi), Tulcea (-60 posturi) și Bistrița-Năsăud (-125 posturi).