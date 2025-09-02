s-a stabilit cauza incendiului de la fabrica kronospan din sebeș

O explozie urmată de incendiu a avut loc luni la fabrica de prelucrare a lemnului Kronospan din Sebeș, incident soldat cu trei angajați răniți grav.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Alba, Alexandru Crișan, pompierii au stabilit drept cauză probabilă „producerea scânteilor mecanice” pe fondul supraîncărcării aerului cu praf de material lemnos, scrie Agerpres.

La fața locului au intervenit aproape 20 de autospeciale din județele Alba, Mureș și Sibiu. Incendiul, care a izbucnit într-un buncăr de materiale de sortare, a fost lichidat după cinci ore de intervenție.

Patru angajați au fost răniți: doi, inclusiv un cetățean din Sri Lanka, au fost transportați în stare gravă cu elicoptere SMURD la spitale din Timișoara și Târgu Mureș, un alt muncitor este internat la Alba Iulia, iar al patrulea nu a necesitat spitalizare.

Polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și distrugere din culpă.

Nu este primul incident la platforma Kronospan din Sebeș. În 6 decembrie 2022 a avut loc un incendiu fără victime, cauzat de un defect la un mecanism al unui buncăr de praf, iar în 2 august 2017 un alt incendiu, precedat de „o bubuitură mare”, a afectat patru cicloane de rumeguș și un filtru de praf. Cauza acelui incendiu a fost identificată ca efect termic al unui obiect incandescent.

Kronospan este prezent la Sebeș din 2004, producând plăci aglomerate de lemn (PAL) și plăci de densitate medie (MDF).