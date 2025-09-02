tragedia de pe autostradă de la boița: cei 3 muncitori morți refăceau marcajele

Cei trei bărbați, decedați în urma accidentului de pe A1, din zona localității Boița, efectuau o lucrare pe autostradă în momentul în care au fost loviți în plin de o autocisternă. Impactul a fost fatal.

Polițiștii Biroului Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea – Deva au început cercetările în cazul accidentului produs marți pe autostradă în zona Boița. Se pare că cei trei bărbați decedați erau angajați pentru a reface marcajele rutiere din acea zonă.

„Pe fondul unor cauze care se vor stabili în urma cercetărilor, șoferul unui ansamblu tir a lovit 3 bărbați care efectuau marcaje rutiere, angajați ai unei societăți comerciale. Din păcate, impactul a dus la decesul celor trei persoane”, informează reprezentanții IPJ Sibiu.

Unul dintre bărbații decedați avea 19 ani și era din Teleorman, iar ceilalți doi aveau 20, respectiv 37 de ani, și erau din Dâmbovița. Ei nu erau angajați ai Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov, ci ai unei firme specializate pe marcaje rutiere, subcontractată de constructorul PORR. Muncitorii au lucrat toată ziua pe sectorul cuprins între Sibiu și Boița, iar în momentul accidentului se aflau la ultima zonă de intervenție.