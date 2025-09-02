trei bărbați morți în urma accidentului de marți de pe autostradă de la boița / foto

Trei persoane au murit în urma accidentului de marți după-amiază de pe autostrada A1 din zona localității Boița.

Accidentul s-a produs pe A1 la Boița, pe sensul de mers spre Deva. Potrivit primelor informații, în eveniment au fost implicate o autocisternă, fără încărcătură, și o autoutilitară.

Trei bărbați, care efectuau lucrări la partea carosabilă, care se aflau pe banda nr. 1, au fost acroșați de autocisternă. Din păcate, aceștia au decedat.

„Din nefericire trei persoane de sex masculin prezintă leziuni incompatibile cu viața, medicul declarând decesul acestora. Echipajele SMURD și SAJ au evaluat medical două persoane, un bărbat și o femeie. Ambii au refuzat transportul la spital”, spune Andreea Ştefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Detalii despre accident, AICI.