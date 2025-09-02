vești bune pentru măldărășanu. un jucător de bază revine după o accidentare gravă

După ce a absentat ultimele două meciuri ale lui FC Hermannstadt, Antoni Ivanov ar putea să revină pe gazon la următorul joc al sibienilor, cu Slobozia, care programat pe 15 septembrie, pe ”Municipal”.

Bulgarul Toni Ivanov s-a accidentat în prima repriză a meciului de la Ploiești, cu Petrolul, când a fost și înlocuit la pauză. Ulterior, diagnosticul medicilor a fost fisură de coastă, astfel că mijlocașul lui FC Hermannstadt nu a putut evolua în meciurile de acasă cu Farul și în deplasare cu Dinamo.

Ivanov a avut repaus și a urmat un tratament medical, iar pronosticurile sunt că va reveni zilele următoare la antrenamentele echipei lui Marius Măldărășanu.

Astfel, în mod normal, bulgarul ar putea fi pe teren la următorul meci al Sibiului, din 15 septembrie, pe ”Municipal”, cu Unirea Slobozia. Tot până atunci ar putea fi refăcut și cipriotul Andreas Karo, care a resimțit probleme la spate după jocul de la Arad cu UTA, din 27 iulie. De atunci, fundașul central se pregătește fizic, pentru a fi la parametrii optimi.

Cum se cunoaște, Superliga are pauză la finalul acestei săptămâni, pentru acțiunile loturilor naționale.

După opt etape din primul eșalon, FC Hermannstadt este pe 11 în clasament, cu 7 puncte, la 6 puncte distanță de zona de play-off.