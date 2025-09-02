Un bărbat de 41 de ani din Suceava a provocat luni un incident violent la bordul unei curse Wizz Air care zbura pe ruta Bruxelles Charleroi – București. Cu aproximativ 40–50 de minute înainte de aterizare, pasagerul a început să strige lozinci incoerente, să jignească alți pasageri și să se manifeste agresiv față de echipaj. La aterizare, el a fost ridicat de polițiști și amendat cu 4.000 de lei.

Potrivit imaginilor video publicate de HotNews.ro, bărbatul a strigat repetat „I want cash, no card”, „De ce nu sunt buni banii mei”, precum și „Rușine, vaccinaților”, „Slava România, Slava Diana Șoșoacă”. Martorii spun că acesta a făcut și afirmații împotriva vaccinului anti-Covid, a comunității LGBT și a Uniunii Europene, invocând inclusiv numele lui Nicolae Ceaușescu.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Echipajul a încercat să-l calmeze, însă a fost nevoie de intervenția altor pasageri. Potrivit unui martor citat de HotNews, „s-au produs îmbrânceli la bord, ba chiar s-au împărțit și pumni, dar în cele din urmă un pasager mai corpolent a reușit să-l imobilizeze după ce l-a prins de gât. El a fost legat de scaun cu mai multe centuri de siguranță”.

În imagini se vede cum mai mulți pasageri îl țin pe bărbat în scaun, în timp ce acesta continuă să țipe lozinci politice și injurii. La aterizarea pe Aeroportul Henri Coandă, polițiștii au urcat în aeronavă și l-au escortat afară.

Poliția de frontieră a precizat ulterior că bărbatul era băut și a fost sancționat contravențional cu o amendă de 4.000 de lei.