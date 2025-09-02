vrei să aduci o mașină din canada? rar explică procedurile

Registrul Auto Român (RAR) atrage atenția asupra unei informații eronate care circulă printre cei interesați de importul de mașini second-hand. Tot mai mulți români au venit la reprezentanțele RAR cu vehicule aduse din Canada, convinși că acestea ar beneficia de aceleași proceduri de înmatriculare ca și cele din Uniunea Europeană.

Informația este falsă, subliniază RAR. Vehiculele fabricate pentru piața canadiană nu respectă omologările europene, iar pentru a putea primi Cartea de Identitate a Vehiculului (CIV), acestea trebuie să treacă printr-o procedură de omologare individuală.

Aceasta presupune mai multe etape:

test dinamic pentru stabilirea normei de poluare – dacă nu se atinge cel puțin standardul Euro 3, mașina nu primește CIV;

verificarea marcajelor de omologare pentru diferite componente și subansambluri;

inspecție tehnică detaliată pentru respectarea normelor UE.

RAR recomandă celor care intenționează să achiziționeze o mașină din afara Uniunii Europene să ceară în prealabil informații despre procedurile și costurile implicate. Instituția pune la dispoziție un formular de petiții online, unde pot fi încărcate și documente sau fotografii pentru o analiză preliminară: https://prog.rarom.ro/petitii/.

De asemenea, RAR avertizează că nu poate elibera CIV pentru vehiculele declarate scoase din uz, nereparabile sau pentru cele vândute doar ca piese.

În schimb, mașinile destinate pieței Uniunii Europene sau cele aduse din țările AELS (Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția) nu trec printr-un proces de omologare individual.

RAR transmite clar: înainte de a aduce o mașină din Canada, informați-vă atent. Procedurile și costurile pot face achiziția neprofitabilă.