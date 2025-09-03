a pus numere false pe dubă și a dat nas în nas cu poliția

Tânăr din Cisnădie depistat cu număr fals de înmatriculare.
În cursul zilei de 2 septembrie 2025, polițiștii Poliției Orașului Cisnădie au descoperit că un tânăr de 22 de ani circula pe strada Lungă cu o autoutilitară echipată cu număr de înmatriculare fals, atribuit unui alt vehicul.
În urma verificărilor, s-a constatat că acesta a încălcat legea, iar cazul a fost înregistrat ca dosar penal pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare. Cercetările sunt în desfășurare.
