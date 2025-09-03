accident teribil la sibiu: copil grav rănit după ce a căzut cu trotineta

Polițiștii rutieri au fost solicitați să intervină marți, în jurul orei 21:00, la un accident rutier produs pe strada Socului din municipiul Sibiu.

Din primele cercetări efectuate la fața locului, s-a stabilit că un minor în vârstă de 13 ani, din localitatea Porumbacu de Jos, în timp ce se deplasa pe o trotinetă electrică, a pierdut controlul direcției, s-a dezechilibrat și a căzut pe carosabil.

În urma impactului, copilul a suferit vătămări corporale grave și a fost transportat de urgență la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate.

Polițiștii Biroului Rutier Sibiu continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului și pentru a dispune măsurile legale care se impun.

”La sosirea echipajului băiatul prezenta un traumatism cranio-cerebral grav și multiple excoriații ale membrelor și toracelui.După acordarea primului ajutor, băiatul a fost transportat la CPU Luther pentru investigații suplimentare și tratament.” spun medicii de pe ambulanță.