adrian năstase și viorica dăncilă, fotografiați cu putin, xi și kim la beijing

Foștii premieri PSD ai României, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, se află la Beijing pentru a participa la comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei în al Doilea Război Mondial. Cei doi au fost fotografiați într-un grup în compania președintelui rus Vladimir Putin, a liderului chinez Xi Jinping și a dictatorului nord-coreean Kim Jong Un.

Pe blogul său, Adrian Năstase a declarat că participă la eveniment „în calitate de fost demnitar, pentru a participa la o mare paradă militară și o recepție oferită de liderii chinezi”. Evenimentul marchează 80 de ani de la înfrângerea fascismului în Asia de Est și a inclus miercuri cea mai mare paradă militară din istoria Chinei, scrie Digi24.ro.

Organizatorii chinezi și-au dorit să demonstreze astfel puterea militară și influența geopolitică în creștere a Beijingului, într-un context în care președintele Xi Jinping încearcă să prezinte China ca un custode al unei ordini internaționale post-americane.

Evenimentul a fost marcat de prezența unor lideri internaționali controversați, cum ar fi Vladimir Putin și Kim Jong Un, văzuți în Occident ca paria din cauza războiului din Ucraina și a programului nuclear nord-coreean. Aceasta a fost prima apariție publică în comun a celor trei lideri.

Din Europa au fost prezenți Robert Fico, premierul Slovaciei, și Aleksandar Vučić, președintele Serbiei, ambii cunoscuți pentru legăturile lor cu Rusia. În total, 26 de lideri străini au participat la eveniment.