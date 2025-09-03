ai credit cu indice robor? vestea asta o să te bucure

Indicele ROBOR la trei luni, utilizat pentru calcularea dobânzii creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a înregistrat miercuri o ușoară scădere, ajungând la 6,55% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR).

Comparativ cu ultima ședință din iulie, când indicele a fost de 6,56%, scăderea este de 0,01 puncte procentuale.

La începutul acestui an, indicele ROBOR la trei luni era de 5,92% pe an, ceea ce arată o creștere treptată în primele luni ale anului, urmată de ușoare fluctuații pe parcursul verii.

Această evoluție are impact direct asupra costului creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, majoritatea băncilor folosind acest indice pentru calcularea ratelor lunare. Analiștii atenționează că, deși scăderea este minoră, orice modificare a ROBOR poate influența bugetele persoanelor care au credite în derulare.

BNR urmărește cu atenție evoluția pieței și a inflației, iar indicele ROBOR reflectă în mare măsură așteptările băncilor comerciale privind politica monetară și condițiile economice din România.