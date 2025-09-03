alimentarea cu apă se oprește temporar în 3 localități din județul sibiu

Apa Canal Sibiu S.A. anunță că miercuri, 03.09.2025, din cauza consumului excesiv de apă potabilă în localitățile Sibiel, Săcel și Fântânele, rezervorul de înmagazinare a apei potabile a ajuns la nivelul minim.
În urma acestei situații, se impune sistarea temporară a furnizării apei potabile începând cu ora 14:00, pentru o perioadă estimată de 36 de ore, până la refacerea volumului de apă în rezervor.
Pentru a asigura necesarul minim de apă în intervalul menționat, va fi pusă la dispoziția populației, la cerere, o cisternă cu apă menajeră.
Relații suplimentare pot fi obținute la Call Center – tel: 0269962 sau la Dispecerat – tel: 0269222777.
