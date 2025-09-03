camionagiu prins cu magnet la tahograf pe valea oltului: poliția i-a confiscat „jucăria”

Șofer sancționat pentru manipularea tahografului pe DN 7.

În seara zilei de 2 septembrie, în jurul orei 19:00, polițiștii Serviciului Rutier Vâlcea, aflați în misiune de supraveghere și control al traficului pe DN 7, pe raza orașului Brezoi, au depistat un bărbat în vârstă de 48 de ani, din județul Hunedoara, care conducea un ansamblu auto format din cap tractor și semiremorcă.

Verificările efectuate de polițiști au relevat că șoferul ar fi intervenit asupra aparatului tahograf, utilizând un dispozitiv metalic cu proprietăți magnetice, cu scopul de a altera datele înregistrate de aparat.

Conform legislației rutiere, astfel de intervenții reprezintă contravenții grave. În consecință, conducătorul auto a fost sancționat cu amendă în valoare de 9.000 de lei, iar dispozitivul folosit a fost indisponibilizat de polițiști pentru continuarea cercetărilor.

IPJ Vâlcea reamintește că manipularea tahografului sau utilizarea oricărui dispozitiv care modifică funcționarea acestuia constituie încălcări ale legislației rutiere și atrage sancțiuni severe.

Polițiștii rutieri vâlceni vor continua acțiunile de prevenire și combatere a abaterilor la regimul circulației, cu scopul creșterii siguranței participanților la trafic și reducerii riscului producerii accidentelor rutiere.