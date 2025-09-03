căutări cu sufletul la gură: max, un cocker spaniel de 9 ani, pierdut în arhitecților

Un frumos exemplar de cocker spaniel, pe nume Max, a dispărut în urmă cu două zile din zona Cartierul Arhitecților – Cisnădie, iar familia face un apel emoționant către toți cei care l-ar fi putut vedea. Max are 9 ani și este iubit enorm de stăpânii săi, care îl caută neîncetat de când a dispărut.
Stăpânii lui Max îl caută de mai bine de două zile, însă nici urmă de patruped. „Cred că mi l-a luat cineva. A ieșit din curte și a plecat pe câmp. Eu nu eram acasă atunci…”, a declarat Sorin, proprietarul câinelui.
Căutările s-au extins și în zona troiței, spre Dedeman, peste câmp, unde se bănuiește că Max ar fi putut ajunge după ce a ieșit din curte.
Familia este dispusă să ofere recompensă celui care îl găsește pe Max. Dacă l-ați văzut sau aveți detalii care pot ajuta, îl puteți contacta pe proprietar la numărul de telefon 0755 591 092.
Ultima oră
- CSU a pierdut testul cu Vâlcea. S-au jucat prelungiri! 13 minute ago
- Analiză Storia: Prețurile apartamentelor cresc în general. La Sibiu apartamentele vechi stagnează. Cumpărătorii nu prea contactează vânzătorii 2 ore ago
- Radarele poliției nu iartă: 13 șoferi rămași fără permis în două zile 5 ore ago
- Dispariția învăluită în mister a studentei din Sibiu: Angelika Maurer este căutată din nou 5 ore ago
- Imigranții din Sibiu după atacul rasist din București: „Ne simțim în siguranță aici” / video reportaj 5 ore ago