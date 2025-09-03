căutări cu sufletul la gură: max, un cocker spaniel de 9 ani, pierdut în arhitecților

Un frumos exemplar de cocker spaniel, pe nume Max, a dispărut în urmă cu două zile din zona Cartierul Arhitecților – Cisnădie, iar familia face un apel emoționant către toți cei care l-ar fi putut vedea. Max are 9 ani și este iubit enorm de stăpânii săi, care îl caută neîncetat de când a dispărut.

Stăpânii lui Max îl caută de mai bine de două zile, însă nici urmă de patruped. „Cred că mi l-a luat cineva. A ieșit din curte și a plecat pe câmp. Eu nu eram acasă atunci…”, a declarat Sorin, proprietarul câinelui.

Căutările s-au extins și în zona troiței, spre Dedeman, peste câmp, unde se bănuiește că Max ar fi putut ajunge după ce a ieșit din curte.

Familia este dispusă să ofere recompensă celui care îl găsește pe Max. Dacă l-ați văzut sau aveți detalii care pot ajuta, îl puteți contacta pe proprietar la numărul de telefon 0755 591 092.