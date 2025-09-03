copilul căzut de pe trotinetă la sibiu: în stare gravă, medicii sunt rezervați

Copilul în vârstă de 13 ani, care a căzut cu trotineta pe strada Socului din Sibiu, este internat la Spitalul Județean. Adolescentul este în stare foarte gravă.

Băiatul de 13 ani se plimba cu trotineta electrică și, pe strada Socului, aflată în spatele mall-ului Promenada Sibiu, a pierdut controlul direcției, s-a dezechilibrat și a căzut pe carosabil. Impactul cu solul a fost extrem de puternic, astfel că, la sosirea echipajului medical, băiatul prezenta un traumatism cranio-cerebral grav și multiple leziuni la nivelul brațelor, picioarelor și toracelui. Medicii de pe ambulanță i-au acordat primul ajutor și l-au transportat la CPU Luther, ulterior băiatul fiind transferat la Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Sibiu.

Imediat cum a ajuns la spital, băiatul a fost operat. Starea lui este foarte gravă, iar medicii sunt rezervați. „Băiatul în vârstă de 13 ani a fost operat de urgență în cursul nopții. La acest moment se află la Reanimare, în stare gravă, iar prognosticul medicilor este unul rezervat”, spune Cristina Bălău, purtătorul de cuvânt al SCJU Sibiu.

Băiatul este domiciliat în Porumbacu de Jos.