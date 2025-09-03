csu a pierdut testul cu vâlcea. s-au jucat prelungiri!

CSU Sibiu a pierdut miercuri în Sala Transilvania, 93-100 după prelungirile jocului de verificare cu CS Vâlcea 1924.

Echipa sibiană antrenată de Geert Hammink a avut miercuri prima apariție cu public în Sala Transilvania, în noul sezon pre-competițional.

A fost un meci intens pentru ”vulturi”, care au întâlnit medaliata cu bronz din sezonul precedent, echipă calificată în grupele FIBA Europe Cup.

A fost echilibru pe parchet între Sibiu și Vâlcea. Oaspeții au început cu un run de 10-1, gazdele s-au redresat rapid. CSU a câștigat primele trei sferturi: 25-23, 15-13, 22-21. Vâlcea a revenit în ultimul sfert, pe care și l-a adjudecat cu 26-21. Astfel, după 40 de minute, tabela arăta egalitate, 83-83.

S-au jucat 5 minute de prelungire, iar oaspții au câștigat parțialul cu 17-10. Cum era firesc, cele două echipe au rulat tot lotul de jucători. La sibieni, Keith Stone a prins cele mai multe minute pe parchet, 32,23, urmat de veteranii Filip Adamovic cu 25,41 minute și Mo Pratt cu 25,09. Grecul de origine română, Zetos a prins o zi bună la aruncările de 3 puncte, reușind să transforme patru din cele șase încercări.

Echipa pregătită de Geert Hammink mai jucase două amicale la Tg. Mureș, cu CSM, 73-88 și 89-85. Pentru CSU va urma Memorialul ”Elemer Tordai”, pe care îl va organiza la Sibiu în perioada 9-10 septembrie. Sibienii vor juca semifinala pe 9 septembrie cu azerii de la Neftici Baku, iar pe 10 septembrie va juca în finala mică sau mare cu CSM Tg. Mureș sau CSM Tg. Jiu.

Federația Română de Baschet nu a anunțat încă nimic oficial în privința noului sezon al Ligii Naționale. Se știe doar faptul că U-BT Cluj nu va juca în sezonul regular și va intra direct în play-off, de pe primul loc.

CSU SIBIU: Randolph 22, Zetos 18, Pratt 14, Stone 10, Adamovic 8, Roschanschy 7, Blidaru 6, Fîntînă 3, Drăgan 3, Edwards 2, Itu, Mitrache.