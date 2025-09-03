david popovici pe transfăgărășan, cu porsche-ul de 150.000 de euro

David Popovici, pe Transfăgărășan alături de Porsche.

După dubla de aur obținută la Campionatul Mondial de înot din Singapore, David Popovici și-a făcut timp pentru o escapadă pe Transfăgărășan. Campionul român a participat la evenimentul „Tribute to Transfăgărășan”, organizat de Porsche cu ocazia a 50 de ani de la inaugurarea celebrului drum montan.

Acțiunea a marcat totodată și aniversarea a 50 de ani de la lansarea primului model Porsche 911 Carrera 4 GTS. David Popovici, proaspăt ambasador al brandului, a fost unul dintre invitații speciali și a venit la eveniment cu propria sa mașină Porsche, evaluată la aproximativ 150.000 de euro.

Sportivul a împărtășit câteva imagini de la eveniment pe Instagram, alături de mesajul simplu: „Life…”