dezinsecție la șelimbăr! locuitorii sunt rugați să evite zonele tratate

Lucrări de dezinsecție în Șelimbăr: Locuitorii sunt rugați să evite zonele tratate, joi, 4 septembrie, între orele 21:30 și 03:00

În data de 4 septembrie 2025, începând cu ora 21:30, se vor desfășura lucrări de dezinsecție pe raza comunei Șelimbăr, județul Sibiu, pe o suprafață totală de 220.000 mp, conform contractului 23601/24.04.2025.

Operațiunea are ca scop combaterea insectelor zburătoare și târâtoare prin metode de pulverizare, atomizare și ceață termică, respectând obiectivele

Insecticidul utilizat, DELTATIM PLUS, este autorizat pentru igiena și sănătatea publică, conform avizului nr. 2926 BIO/18/12.24, valabil până la 31 decembrie 2030. Soluția va fi aplicată într-o concentrație de 1% pentru a asigura eficiența împotriva insectelor zburătoare și târâtoare, conform contractului.

Locuitorii sunt sfătuiți să evite zonele publice tratate în timpul lucrărilor, între orele 21:30 și 03:00. În caz de deplasări necesare, este recomandat să se evite raza directă de acțiune a echipamentelor și să se închidă ferestrele locuințelor pentru a preveni expunerea la substanțele utilizate.

În condițiile unor posibile condiții meteo nefavorabile, termenul de execuție a lucrărilor va fi ajustat corespunzător.

Această dezinsecție este parte a măsurilor preventive pentru menținerea igienei publice și protejarea sănătății locuitorilor din comuna Șelimbăr.