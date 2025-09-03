dispariția învăluită în mister a studentei din sibiu: angelika maurer este căutată din nou

Angelika Maurer a dispărut în 8 februarie 2023, iar după doi ani și jumătate, nimeni nu știe nimic de ea. Plecarea studentei din Sibiu a fost învăluită în mister, lăsând semne de întrebare familiei, prietenilor și anchetatorilor. Polițiștii au făcut, în toată această perioadă, o serie de verificări în bazele de date, iar recent au efectuat și căutări în teren. Cu toate acestea, nu există nici măcar o pistă.

Dispariția Angelikăi Maurer, studenta de la Teologie din Sibiu, rămâne un caz tulburător. Tânăra în vârstă de 24 de ani a dispărut în urmă cu doi ani și jumătate, de la căminul facultății în care locuia, fără să spună cuiva ce are de gând să facă. A luat cu ea cheile, telefonul mobil, portofelul și o țigară electronică. Toate acestea aveau să fie găsite de anchetatori, câteva săptămâni mai târziu, în Pădurea Dumbrava din oraș.

Absența Angelikăi Maurer le-a pus semne de întrebare, mai întâi, profesorilor ei care, după o săptămână în care nu au mai văzut-o la cursuri, au luat legătură cu mama fetei. Acela a fost momentul în care cu toții au realizat că tânăra dispăruse. Unul dintre frații ei a luat legătura cu poliția și în data de 15 februarie toată lumea a intrat în alertă. Preț de câteva zile, ea a fost căutată de sute de persoane, derulându-se astfel cea mai mare acțiune de căutare din istoria Sibiului. S-au făcut verificări în Pădurea Dumbrava, în Parcul Sub Arini, în lacul din muzeu, dar și la fermele, stânele, mănăstirile și spitalele din județ și din țară. Fără vreun rezultat concret, pe măsură ce zilele treceau, speranța celor apropiați pierea.

Angelika e căutată din nou

După mai multe luni în care s-a lucrat intens pentru a depista locația studentei, oamenii legii au încetat căutările fizice în teren. Toate pistele pe care au mers aceștia s-au „înfundat” la un moment dat. Angelika dispăruse fără a lăsa urme. Ba mai mult, chiar și lucrurile găsite în pădure și în cameră, păreau puse „cu mâna”, deloc la întâmplare. Polițiștii au continuat să verifice ocazional bazele de date ale Poliției Române, dar fără vreun rezultat.

Recent însă, Angelika Maurer a fost căutată din nou în teren. Polițiștii au cercetat locul dispariției, dar fără vreun rezultat concret ori vreo nouă pistă.

„Polițiștii Serviciului Investigații Criminale desfășoară în continuare activitățile specifice, inclusiv verificări în teren. La apariția unor noi informații relevante și atunci când situația o impune, căutările sunt intensificate. Totodată, polițiștii specializați în investigații criminale efectuează periodic verificări specifice în bazele de date ale poliției romane, comparații in aplicațiile CDN, NBIS și Afis și alte activități în vederea obținerii de noi informații care să conducă la localizarea și identificarea persoanei dispărute”, a precizat Isabela Brad, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.