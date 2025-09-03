doi sibieni au intrat cu drujba în pădure și au ieșit cu dosar penal

Tăiere ilegală de arbori în Porumbacu de Sus.
Doi bărbați din Porumbacu de Sus, în vârstă de 41 și 66 de ani, au fost prinși pe 2 septembrie în timp ce tăiau ilegal arbori din fondul forestier național, în zona Ocolului Silvic Avrig. Aceștia au tăiat aproximativ 1,5 mc de fag folosind un motofierăstrău, materialul lemnos fiind predat reprezentanților Ocolului Silvic, iar motofierăstrăul indisponibilizat de polițiști.
Cercetările continuă pentru tăiere fără drept de arbori, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Avrig.
Ultima oră
- Război pe robe: grefierii vor să fie ca magistrații 3 minute ago
- Viața pacientului contează: patru spitale noi în programul de salvare rapidă în caz de AVC 16 minute ago
- Luna august la Consiliul Județean Sibiu / video 18 minute ago
- A pus numere false pe dubă și a dat nas în nas cu poliția 53 de minute ago
- Prins pe străzile Sibiului, încarcerat pentru furt calificat 59 de minute ago