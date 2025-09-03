evaziune cu mașini de lux: 47 de percheziții, prejudiciu uriaș de 90 milioane lei

Miercuri dimineață, procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au efectuat 47 de percheziții în București și în județele Ilfov, Suceava, Iași, Arad, Cluj, Galați, Botoșani și Brașov, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la peste 90 de milioane de lei.

Potrivit unor surse judiciare citate de Gândul, ancheta vizează firma Automobile Leasing, parte a grupului Rombrac Automobile SRL, înființată în 2015. Proprietarul firmei este Gigi Bracaci, din Galați. Compania se prezintă drept „unul dintre cei mai cunoscuți dealeri de mașini rulate din țară”, având peste 10 ani de activitate și sedii în mai multe județe.

Schema investigată ar fi constat în vânzări succesive de mașini de lux fără achitarea TVA-ului. În cadrul grupului, o altă firmă, controlată de o terță persoană, ar fi avut sarcina de a plăti taxa aferentă tranzacțiilor, însă aceasta a fost introdusă în insolvență înainte de efectuarea plății.

Procurorii DNA continuă cercetările pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate și a întregii sume de prejudiciu.