forfotă la piața cibin: castraveți și ardei ieftini, plus rețete de zacuscă direct de la producători / foto video

Odată cu sosirea toamnei, forfota a început în Piața Cibin din Sibiu. Zeci de sibieni stau la cozi pentru a cumpăra legume de sezon necesare pentru zacuscă și murături. Comercianții spun că anul a fost unul bogat, iar numărul mare de clienți confirmă acest lucru.

Pe tarabele din Piața Cibin se găsesc roșii, ardei capia, vinete, gogoșari, castraveți, ceapă, conopidă și usturoi. Majoritatea cumpără în cantități mari, pregătindu-se temeinic pentru conservele de iarnă. „Sunt cam scumpe pentru pensiile bătrânilor. Castraveții și hreanul mi s-au părut cam scumpe. Vreau să mai cumpăr niște roșii”, a declarat o sibiancă, nemulțumită de prețuri.

Chiar dacă unii pensionari consideră prețurile „piperate”, ceilalți cumpărători se declară mulțumiți și pleacă de la piață cu plasele pline.

Cornel, un producător din Șura, spune că deși oamenii nu și-au încasat încă pensiile sau salariile, vânzările merg bine. „Cumpără, cumpără oamenii. E uimitor că încă nu s-au luat pensiile, nu s-au luat salariile la bugetari, și totuși se pare că au ceva bani de rezervă. Eu chiar cred că am prețuri mici. Avem producție mare și trebuie să vindem tot”, spune acesta.

Mariana, comerciantă din Ișalnița, spune că deși nu mai e vânzarea de altădată, speră la un sezon bun. „Avem castraveți, roșii de două feluri, ardei gras, conopidă, ceapă, usturoi, verdeață. Câteodată vin clienții, alteori nu prea. Nu mai e ca înainte. Prețurile ar trebui să fie mai mari, la câtă muncă depunem și cât cheltuim pe drum și aici, cu tot”, a spus comercianta.

Daniela, venită din Izbiceni, județul Olt, împărtășește și rețeta ei pentru zacuscă: „La zacuscă, în general, se pot folosi gogoșari și capia, dar eu folosesc doar capia. Mai exact: 6 kilograme de capia, 2 kilograme de ceapă, 6 kilograme de vinete și suc de roșii. Secretul e ca toate legumele să fie coapte pe flacără. Așa iese cu gust. Nu folosesc roșii crude, doar suc”, explică aceasta.

Prețurile legumelor în Piața Cibin variază de la o tarabă la alta și în funcție de cantitatea cumpărată, însă în general, roșiile se vând cu aproximativ 7 lei pe kilogram, ardeiul capia și gogoșarii ajung la 10 lei pe kilogram, vinetele costă în jur de 4 lei pe kilogram, iar fasolea verde este printre cele mai scumpe, cu un preț de aproximativ 20 de lei pe kilogram.