fundașul de fier al lui fc hermannstadt, chemat la națională

Stoperul lui FC Hermannstadt, Vahid Selimovic (28 ani) a fost convocat la naționala Luxemburgului, pentru meciurile cu Irlanda de Nord și Slovacia, din preliminariile Mondialului 2026.

Selimovic are deocamdată 12 selecții la naționala de seniori a Luxemburgului, pentru care a marcat și un gol. În trecut, a mai avut selecții la echipa U 15 a țării sale.

Fundașul central al lui FC Hermannstadt este convocat constant la reprezentativa Marelui Ducat, astfel că a fost chemat și pentru meciurile cu Irlanda de Nord (acasă, 4 septembrie) și Slovacia (7 septembrie), din preliminariile Campionatului Mondial 2026.

Vaha a fost doar rezervă la ultimul amical al Luxemburgului, 0-0 în iunie, pe teren propriu, cu Irlanda.

În acest sezon, Vahid Selimovic are 7 jocuri în Superliga pentru FC Hermannstadt, bifând 584 minute pe teren.

Cunoscut pentru intrările sale mai tari, luxemburghezul a încasat deja 4 cartonașe galbene, fiind suspendat la ultimul meci al sibienilor, cel cu Dinamo, de pe Arena Națională.

Puternicul stoper a fost format la academia clubului francez Metz, apoi a jucat la Apollon Limasol (Cipru), OFI Creta (Grecia), ND Gorica (Slovenia) și Zeljeznicar (Bosnia-Herzegovina),