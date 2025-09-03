gata cu sticluțele de 100 ml! pasagerii de pe aeroportul sibiu pot zbura cu lichide în bagajele de mână / foto

Începând cu data de 5 septembrie 2025, la Aeroportul Internațional Sibiu se vor elimina restricțiile privind transportul lichidelor în bagajele de mână. Astfel, recipientele individuale pentru lichide, aerosoli și geluri transportate în bagajele de cabină și supuse controlului de securitate nu vor mai fi limitate la volumul maxim de 100 ml per recipient.

Această măsură este posibilă datorită faptului că Aeroportul Internațional Sibiu dispune în prezent de 5 echipamente EDSCB standard C3 complet funcționale, instalate pe toate fluxurile de pasageri. Astfel, toți pasagerii care tranzitează aeroportul beneficiază de aceleași condiții moderne de securitate și reguli flexibile de transport al lichidelor.

Pasagerii care călătoresc de la aeroportul din Sibiu vor putea transporta în bagajele de mână lichide în recipiente individuale cu o capacitate de maxim de 2 litri. Primii pasageri care vor beneficia de o experiență de călătorie mai confortabilă în ceea ce privește regulile de transport al lichidelor vor fi cei de pe zborul Sibiu – Viena, operat de compania aeriană Wizz Air și programat pentru decolare la ora 06:00 în data de 05.09.2025.

Reamintim faptul că prin proiectul de modernizare și dezvoltare a infrastructurii aeroportuare, Aeroportul Internațional Sibiu a achiziționat și a utilizat în perioada noiembrie 2023 – august 2024 noile echipamente EDSCB de standard C3, oferind pasagerilor în acest interval posibilitatea de a călători de la Sibiu fără aplicarea de restricții în ceea ce privește transportul lichidelor în bagajele de mână.

Ridicarea restricțiilor temporare impuse de Comisia Europeană în data de 1 septembrie 2024 vine ca urmare a măsurilor implementate de Aeroportul Internațional Sibiu în ceea ce privește îmbunătățirea performanței echipamentele de control de securitate EDSCB de standard C3 achiziționate de aeroportul din Sibiu în cadrul proiectului de modernizare. Eliminarea acestor restricții marchează, totodată, revenirea la condiții de călătorie mai flexibile și se înscrie în demersurile continue ale Aeroportului Internațional Sibiu de a oferi servicii moderne, adaptate standardelor europene.

„Aeroportul Internațional Sibiu a avut curajul să fie printre pionierii introducerii acestei tehnologii în Europa. Odată cu ridicarea restricțiilor, pasagerii noștri se bucură din nou de avantajele ei. Este dovada că atunci când investim cu încredere și viziune, comunitatea are doar de câștigat, iar Aeroportul Sibiu rămâne conectat la cele mai înalte standarde europene.”, a declarat Daniela Cîmpean, Președinta Consiliului Județean Sibiu.

„Eliminarea restricțiilor privind lichidele în bagajele de mână, începând cu 5 septembrie, este o veste bună pentru toți cei care aleg să călătorească de pe Aeroportul Internațional Sibiu. Îmi doresc ca fiecare călător să simtă că Sibiul este un loc unde grija pentru oameni și respectul pentru timpul lor contează cu adevărat.”, a declarat Vlad Vasiu, Vicepreședintele Consiliului Județean Sibiu.

„Le mulțumim tuturor pasagerilor pentru înțelegerea și răbdarea de care au dat dovadă în perioada aplicării restricțiilor și îi asigurăm că modernizarea infrastructurii de securitate contribuie la crearea unor condiții de călătorie mai rapide, mai sigure și mai confortabile. Eliminarea acestor restricții marchează un pas semnficativ în direcția alinierii Aeroportului Internațional Sibiu la cele mai înalte standarde europene de siguranță și securitate, oferind totodată pasagerilor noștri o experiență de călătorie plăcută, fluidă și eficientă”, a declarat Marius Ioan Gîrdea, Directorul General al Aeroportului Internațional Sibiu.





