grindeanu despre bolojan: ”nu s-a născut nimeni cu atribute de mesia”

Într-o ediție a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a comentat asupra modului de lucru în Coaliția de guvernare și asupra posibilei demisii a premierului Ilie Bolojan.
„Nu există persoane care să fie deținătoare adevărului absolut și nu s-a născut nimeni care să aibă caracteristici de Mesia înnăscut. De aceea trebuie să învățăm că dialogul într-o Coaliție formată din patru partide și minorități trebuie să fie principalul mod colaborare,” a precizat Grindeanu.
Întrebat despre maniera de conducere a premierului, Sorin Grindeanu a subliniat că experiența lui Bolojan în administrația locală a fost diferită.
„Și dânsul învață să lucreze în Coaliție. Probabil că experiența pe care a avut-o dânsul la Bihor sau la Oradea, unde a avut majorități simple, a fost mai ușor. Aici vorbim de o Coaliție, e mai greu. Cu toții trebuie să învățăm să avem dialog. Noi nu funcționăm după ultimatumuri,” a adăugat acesta.
Referitor la eventualitatea unei demisii a premierului, Grindeanu a spus: „Nimeni nu e de neînlocuit, dar nu ar fi bine în acest moment. Eu cred că Ilie Bolojan trebuie să continue ca premier pentru că are un mandat de dus la capăt”.
Ultima oră
- Analiză Storia: Prețurile apartamentelor cresc în general. La Sibiu apartamentele vechi stagnează. Cumpărătorii nu prea contactează vânzătorii o oră ago
- Radarele poliției nu iartă: 13 șoferi rămași fără permis în două zile 4 ore ago
- Dispariția învăluită în mister a studentei din Sibiu: Angelika Maurer este căutată din nou 4 ore ago
- Imigranții din Sibiu după atacul rasist din București: „Ne simțim în siguranță aici” / video reportaj 5 ore ago
- Căutări cu sufletul la gură: Max, un cocker spaniel de 9 ani, pierdut în Arhitecților 5 ore ago