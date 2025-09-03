imigranții din sibiu după atacul rasist din bucurești: „ne simțim în siguranță aici” / video reportaj

Un incident șocant a avut loc săptămâna trecută în București, unde un tânăr de 20 de ani a agresat un livrator de origine bangladeșeană pe stradă, strigându-i că este un „invadator”. Scena violentă a fost filmată și a circulat rapid în mediul online, stârnind reacții de indignare în întreaga țară.

În urma acestui incident, am stat de vorbă, la Sibiu, cu mai mulți imigranți și turiști aflați în oraș, pentru a înțelege cum văd ei această situație și dacă se simt în siguranță locuind sau lucrând în România.

„Eu aș chema poliția, dar mă simt în siguranță”

Mai mulți lucrători din Nepal și Sri Lanka, angajați în simigerii pe pietonala Nicolae Bălcescu, spun că nu au trăit experiențe negative în Sibiu și că, în situații tensionate, știu ce ar avea de făcut. „Sunt din Nepal și locuiesc în România. Dacă se întâmplă ceva, chem poliția și merg la spital. Dar sincer, eu mă simt în siguranță în Sibiu”, a spus un tânăr care lucrează la o simigerie.

Un alt coleg de-al său adaugă: „Lucrez la un magazin în Sibiu. Dacă ar apărea o problemă, aș suna imediat la poliție. Dar până acum, nu am avut nicio problemă”, a spus acesta.

Mark, din Sri Lanka, lucrează la un fast food din centrul orașului și spune că experiența lui în România este pozitivă. „Sincer, nu știam de incidentul din București, dar în România, oamenii sunt prietenoși. Lucrez la Luca și sunt tratați toți bine, și bărbații, și femeile. Ne simțim ca acasă, ca în Sri Lanka. De asta vrem să rămânem și să construim ceva aici”, a spus Mark.

„Trebuie să fim buni unii cu alții”

Thober, un cetățean danez stabilit în Sibiu împreună cu partenera sa, spune că urmărește atent știrile din România și, deși nu s-a simțit niciodată în pericol, consideră că e important să existe respect între oameni.

„Și eu sunt imigrant aici. Vin din Danemarca și cred că trebuie să fim buni unii cu alții. Oamenii sunt prietenoși și amabili aici. Sunt aici de aproape două luni și mă simt bine. Am ieșit la pensie în Danemarca și m-am mutat aici. Mă simt complet în siguranță în Sibiu. Este un oraș frumos, cu oameni plăcuți”, a spus danezul.

Ramona, o sibiancă ce locuiește în apropiere de o brutărie unde lucrează imigranți, consideră că generalizările sunt periculoase și nedrepte. „Nu e normal așa ceva. Imigranții nu mi se par periculoși. Sunt chiar oameni la locul lor. Aici, la Luca, sunt respectuoși și muncitori. Și la noi sunt tot felul de oameni, pădure fără uscături nu există”, spune femeia.

Simone, un turist italian aflat în vacanță la Sibiu, consideră că problema este una mai largă, care ține de percepția asupra diversității. „Nu știam de acest caz din București, dar astfel de lucruri se întâmplă și în alte țări. Nu cred că e o problemă între români și pakistanezi sau alți imigranți. E vorba despre frica față de diferență. Dacă am fi mai deschiși față de alte culturi, astfel de lucruri nu s-ar mai întâmpla”, a spus italianul.