încep lucrările: muzeul astra va avea o parcare modernă în 2 luni

54 de locuri de parcare noi la Muzeul Astra – lucrările au început.
A fost predat terenul pentru amenajarea noii parcări de la Muzeul Astra, iar lucrările vor fi finalizate în termen de două luni. Proiectul prevede crearea a 54 de locuri de parcare, investiția fiind de 537.377 lei (fără TVA).
Lucrările sunt realizate de PORR Construct SRL și urmăresc să ofere vizitatorilor mai mult confort și siguranță în trafic, precum și o experiență mai plăcută la muzeu.
Noua infrastructură va facilita accesul turiștilor și va contribui la fluidizarea traficului în zona Muzeului Astra.
